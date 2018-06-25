«ألفا للوجهات السياحية» تشارك بمعرض الاجتماعات في لندن

المصدر: دبي- البيان

من المقرر أن تشارك ألفا للوجهات السياحية، في «معرض الاجتماعات» في مركز معارض أوليمبيا بلندن، في الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، وذلك كعارض مشارك في جناح «سياحة دبي». وقال عبد الله العريضي مدير المبيعات والعمليات، مدير عام ألفا للوجهات السياحية: "يحتل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيزاً مهماً، ويمثل قطاعاً مدراً للأرباح بالنسبة لنا. ولذا، من المهم بالنسبة لنا، أن نكون موجودين في المعرض".

ويقدر حجم سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض عالمياً، والذي يضم حوالي 400 ألف مؤتمر ومعرض، بمبلغ يتراوح ما بين 280 مليار دولار، إلى 300 مليار دولار. ويتوقع لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دول التعاون التي تقدر بـ 1,3 مليار دولار، أن تشهد نمواً قوياً على مدى السنوات القادمة.