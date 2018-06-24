«آيتكن سبنس» و«آفياريبس» تدعمان معدلات السفر بين الإمارات وسريلانكا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

عينت وكالة آيتكن سبنس السريلانكية للسفريات رسمياً شركة آفياريبس ممثلاً لها في دولة الإمارات، وتختص آفياريبس في تطوير وتشكيل الطلب على السياحة الدولية وتملك في جعبتها 65 مكتباً منتشرة في 47 دولة حول العالم.

ودخل هذا التعيين حيز التنفيذ بأثر فوري، سعياً من آيتكن سبنس لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية والتواصل المباشرمع سوق الإمارات،فضلاً عن تقديم حلول السفر المخصصة لكبار الشخصيات، السياح،محبي السفر والترفيه من دولة الإمارات، والذين أيضاً يبحثون عن تجارب سفر مشوقة ومغايرة في ربوع سريلانكا.

وتتمتع آيتكن سبنس للسفريات بأكثر من 40 عامًا من الخبرة، وقد تم الاعتراف بها كشركة ذات مكانة مرموقة في السوق، من خلال تقديمها خدمات إدارة الوجهات في سريلانكا، وهي أول وكالة لإدارة الوجهات في البلاد، جنباً إلى جنب مع اعتمادها من قبل (ISO 9001) معايير نظام إدارة الجودة ومقاييس الايزو لعام 2008، إضافة إلى معايير الجودة (ISO 14001: 2015) لعملياتها المطابقة لحماية البيئة. كما وتحظى آيتكن سبنس بشهرة واسعة النطاق على ساحة السياحة السريلانكية،حيث نالت عدة جوائز عالية المستوى صادرة من وزارة السياحة السريلانكية.

وتحرص آيتكن على تعزيز برامج الاستدامة ذات الأهمية القصوى بالنسبة لها، وفي ذات الشأن تعمل على تطبيق شروط شهادة الكربون الحيادية، حيث عوَّضت بصمة الكربون في الشركات لعام 2017، علاوة على ذلك،حصلت آيتكن على شهادة «ترافل لايف» التي تمثل ما يقارب 150 معيارًا تتعلق بإدارة مكتب المشغل ومجموعة المنتجات وشركاء الأعمال الدوليين ومعلومات العملاء.

ومع إبرام هذه الشراكة مع آفياريبس، قال نالين جياسوندرا، المدير العام لآيتكن سبنس للسفريات: إن قائمة خدماتنا المتنوعة تهدف إلى عرض أفضل ما تتميز به الضيافة والتجارب السياحية في سريلانكا وبالأخص في قطاعي الشركات والترفيه على حد سواء،منوهاً بأن آيتكن ترقي مسار الرحلات وجولات السفر في مناطق الجذب السياحي لاكتشاف أسرار الطبيعة، المغامرات، الرحلات البحرية، مقاصد العافية وسياحة المؤتمرات والمعارض.

وتضم آيتكن سبنس للسفريات فريقاً ديناميكياً من المهنيين المتعددي اللغات والذين يكرسون جهودهم لمساعدة جميع السياح ورواد العطلات وعشاق السفر بالمعلومات الحصرية والشاملة عن ما تزخر به سريلانكا وتوقعات الزوار من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.