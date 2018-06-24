500 مليون درهم استثمارات «ماركت» الواجهة البحرية

المصدر: Ⅶدبي - مشرق علي حيدر

أكد عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ«إثراء دبي» المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أن حجم الاستثمارات في مشروع «ماركت الواجهة البحرية» 500 مليون درهم. وأوضح كلداري في تصريحاتٍ خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن المشروع الذي جرى افتتاحه نهاية 2017 في منطقة كورنيش ديرة، يعد مجمعاً تجارياً ترفيهياً شاملاً مكيفاً كلياً، يضم أسواقاً متنوعة، وتشغل المهن الشعبية الأصلية جانباً منه بأساليب عصرية.

وأضاف: جاءت فكرة «ماركت الواجهة البحرية» التزاماً من المجموعة بالعمل وفق التوجهات الحكومية عبر تطوير مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك قطاع التجزئة الذي يتمتع بقدرات تنافسية تعزز موقع دبي مركزاً رائداً على خارطة تجارة التجزئة إقليمياً. ونوه كلداري بأن «إثراء دبي» نجحت بتولي مسؤولية إنشاء وتطوير «ماركت الواجهة البحرية» وهو مشروع ضخم يمتد على مساحة 120 ألف متر مربع، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجاته، مع الحفاظ على إرث منطقة ديرة الغني بالتقاليد والعراقة. وتقديم مفهوم جديد في مجال تجارة التجزئة للمواد الغذائية الطازجة، وخلق اتجاه مبتكر يتميز عن المفهوم التقليدي العام. وأكد أن نسبة الإشغال التي تحققت غداة افتتاحه تتجاوز 70% من إجمالي مساحة التأجير، ويستقطب ماركت الواجهة البحرية اليوم أكثر من 35,000 زائر يومياً.