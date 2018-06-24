«في إف إس غلوبال» تروّج زيمبابوي وجهة سياحية في المنطقة

المصدر: Ⅶهراري - البيان

قامت هيئة السياحة في زيمبابوي، بتعيين شركة في إف إس غلوبال ومقرها الاقليمي دبي، للترويج لزيمبابوي وجهة سياحية في كل من الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال الاتفاق المشترك فيما بينهما، وعلى هذا النحو، قام الدكتور كاريكوجا كاسيكي، المسؤول التنفيذي لهيئة السياحة في زيمبابوي، في الرابع عشر من يونيو عام 2018 في هراري، بتوقيع الاتفاقية رسمياً مع شركة في إف إس غلوبال، وذلك بحضور كبار الشخصيات في قطاع السياحة والتجارة في زيمبابوي، بالإضافة إلى أعضاء من الصحافة.

تفخر زيمبابوي بكونها موطناً لشلالات فيكتوريا ماجستيك العملاقة، والتي تعد إحدى العجائب السبع الطبيعية في العالم، بالإضافة إلى كونها موقعاً لإرث عالمي. وفي الحقيقة، هناك عشرة أسباب تجعل زيمبابوي وجهة سياحية مفضلةً، وهي: الشعور براحة البال والسكينة والأمن والسلامة، والشعب الزيمبابوي وثقافته الرائعة، وجود شلالات فيكتوريا، والتاريخ والتراث الغني لزيمبابوي، ومدينة زيمبابوي الكبيرة، التي كانت بمثابة قصر كبير في العصور الوسطى، والمرتفعات الشرقية، علاوة على الحياة البرية البدائية، وجمال الطبيعة، ومدينة كاريبا الأسطورية، ونهر زمبيزي العظيم، وجمال الجو الساحر.

وقال الدكتور كاريكوجا كاسيكي، المسؤول التنفيذي لهيئة السياحة في زيمبابوي: «لم يكن لنا نشاط في دول مجلس التعاون الخليجي، وأدى عدم وجودنا هذا، إلى خلق مجال تسوده الأجواء السلبية، ولكن رغم ذلك، فإننا الآن مستعدون لدخول هذا السوق، وذلك لأن زيمبابوي أصبحت الآن منفتحة للأعمال. ومن خلال تعيين شركة في إف إس غلوبال كمندوبين تسويق لزيمبابوي في دول مجلس التعاون الخليجي، فنحن نهدف إلى زيادة الوعي بزيمبابوي، وخلق وجود ورؤية لها كوجهة سياحية، ونتوقع زيادة في أعداد الوافدين إلينا من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ 13500 سائح بحلول عام 2021، بعد شروع في إف إس جلوبال في الترويج للدولة.

وأضاف جيتن فياس مسؤول تشغيل المجموعة الإقليمية، بشركة في إف إس غلوبال: «كدولة تنعم بالتراث الثقافي، تقوم زيمبابوي بدعم نشاطها السياحي والدخول إلى أسواقها المحتملة، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نكون عضواً فاعلاً في الشراكة مع هيئة السياحة في زيمبابوي، لنضع هذه الدولة، التي تمتلك قدرات سياحية غير مستثمرة، على خريطة العالم السياحية. ومن خلال ترويجينا للسياحة في زيمبابوي، يمكننا أن نسهم بشكل إيجابي في بناء علامة تجارية وتطور اقتصادي لهذا البلد».