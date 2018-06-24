«إنسولير الإمارات» تطرح تكنولوجيا الألواح الزجاجية الملوّنة المستدامة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الرائدة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي، أن شركتها المشتركة «إنسولير الإمارات»، المتخصصة في مجال تقنيات الطاقة الشمسية الجديدة، سجلت حضوراً لافتاً بفضل تكنولوجيا الألواح الزجاجية الشمسية الملونة المستدامة والموفرة للطاقة، في «انترسولير أوروبا»، أكبر معرض للطاقة الشمسية في العالم.

وتعتبر «إنسولير الإمارات» مشروعاً مشتركاً بين دبي للاستثمار وشركة «سويس إنسو القابضة» التي تقدم تقنية «كروماتكس» للألواح الشمسية الملونة الأولى من نوعها في العالم. ونجحت الشركة في لفت أنظار المشاركين بالمعرض، وتلقت الكثير من الاستفسارات حول الوحدات الضوئية التي تقوم بإنتاجها من قبل الاستشاريين والمهندسين المعماريين ورجال الأعمال ومصنعي الوحدات الضوئية، خلال المعرض الذي أقيم خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2018 بمدينة ميونيخ الألمانية، وشارك به أكثر من 800 عارض.

وتعزيزاً للطلب المتزايد على الخلايا الكهروضوئية المتكاملة في جميع أنحاء العالم، أصبحت تقنية «كروماتيكس» مرجعاً عالمياً للجمال والكفاءة العالية والمتانة.

ولأول مرة، تجاوزت الطاقة الشمسية قيد الاستخدام حول العالم 100 غيغاواط. ويتوقع خبراء الصناعة أن يصل حجمها إلى 110 غيغاواط في العام الجاري 2018.

وقال رفيق حنبلي، الشريك الإداري في شركة «إنسولير الإمارات»: «تشهد صناعة الألواح الشمسية الكهروضوئية ازدهاراً كبيراً بفضل الطلب العالي في السوق. ومن المتوقع أن يصبح الزجاج الشمسي المعزز بتقنية»كروماتيكس«المعيار السائد، خاصة بعد إنجاز عدد من المشاريع في أوروبا، كما سيتم تنفيذ مشروعات جديدة قريباً».