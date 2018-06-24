«ديوكس دبي» يختتم مبادراته الرمضانية الخيرية بنجاح

المصدر: دبي - البيان

اختتم فندق «ديوكس دبي»، الذي تملكه وتديره شركة سيفن تايدز إنترناشيونال القابضة، حملاته الرمضانية الإنسانية التي استهدفت عدداً كبيراً من فئة المحتاجين والمحرومين، حيث أطلق الفندق، الواقع على الجذع الغربي من نخلة جميرا، عدة نشاطات للتنمية الاجتماعية تهدف إلى سد حاجة العمال والفقراء وسائقي سيارات الأجرة من الطعام والشراب واللباس في دولة الإمارات العربية، وذلك تماشياً مع روح قيم الخير والعطاء في عام زايد.

وقال تريستان ديلا بورت دو ثيل، المدير العام لفندق ديوكس دبي: «يتزامن إطلاق حملات فندق ديوكس مع يوم زايد للعمل الإنساني، مما يعكس التزام الفندق بتوسيع مسؤوليته الاجتماعية، وجهوده المبذولة لإطلاق مبادرات جديدة تعزز النهج الإنساني».