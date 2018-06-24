58 علامة تجارية تنال لقب «سوبربراندز» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سوبربراندز»، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية، أنها ستقيم فعاليتها السنوية لتكريم 58 علامة كأقوى العلامات التجارية في الإمارات الأربعاء المقبل.

كما تعلن العلامة المرموقة عن جائزة «أفضل علامة خلال العام» المرتقبة، فيما تكشف خلال الفعالية عن النسخة الرابعة عشرة من كتاب «سوبربراندز» الذي يقدم لمحة موجزة في صفحتين عن كل علامة حاصلة على اللقب. يذكر أن فعالية «سوبربراندز»، والتي تحتفل بعامها الرابع عشر، أصبحت تعتبر بمثابة جوائز الأوسكار للعلامات التجارية والشركات.

وقال مايك إنغلش، مدير «سوبربراندز» الشرق الأوسط: «لطالما كان على خبراء التسويق الموازنة بين مهمتين تبدوان متعارضتين: تمييز علاماتهم التجارية وجعلها ذات مكانة محورية في فئتها. ولا شك في أن الحصول على لقب»سوبربراند«يساعد في تعزيز مكانة العلامة ويضفي إليها مكانة مرموقة فيما يطمئن المستهلكون والموردون إلى أنهم يشترون أفضل العلامات التجارية في فئتها.

وشهد العام الحالي عدداً غير مسبوق من العلامات التجارية المحلية التي دخلت منافسات»سوبر براندز«، منها عدد من الأسماء التي دخلت الأسواق حديثاً بالإضافة إلى نخبة من الأسماء العالمية الشهيرة». وبعد أن وضع مجلس «سوبربراندز» قائمة العلامات التجارية المنتقاة بعناية بالغة، تمت دعوة أكثر من 2,000 من كبار المدراء وخبراء التسويق المدعوين للتصويت للعلامات المرشحة.

وبهذا اختار أعضاء مجلس «سوبربراندز» ما يزيد على 2000 علامة تجارية تعمل في الإمارات العربية المتحدة، بمساعدة استطلاع إلكتروني، ليتم فيما بعد اختيار العلامات التي حققت أعلى الدرجات لتحمل لقب العلامات الاستثنائية «سوبربراندز» وتحصل على المستوى الفائق من التقدير الذي يقدمه مجلس المنظمة، فيما تتأهل للظهور في كتاب «سوبر براندز» الإمارات الذي يبرز تاريخ وإنجازات كل من تلك العلامات.

وتشهد فعالية «سوبربراندز» حضور نخبة مجتمع الشركات وقادة الأعمال في الإمارات، لترتقي كعادتها إلى سمعتها العالمية ومكانتها المرموقة كـ «أوسكار العلامات التجارية».