ارتفاع معدلات الاستثمار في جزيرة المرجان برأس الخيمة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة –أحمد أبوالفتوح

أكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ«جزيرة المرجان» في رأس الخيمة، ارتفاع معدلات الاستثمار في جزيرة المرجان، ما يعد مؤشراً على استفادة المستثمرين والمطورين من الفرص والحوافز المقدمة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وجهود هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة التي قامت بتحويل قطاع السياحة إلى رافد اقتصادي حيوي في الناتج المحلي لرأس الخيمة.

وأشار إلى أن الحوافز المقدمة تشمل حق التملك بنسبة 100% مع الإعفاء التام من ضريبة الدخل، وعدم فرض قيود على تداول العملات الأجنبية، وإعادة 100% من رأس المال والأرباح، والبنية التحتية الجاهزة بنسبة 100%، وتوافر 100% من خدمات المرافق. وأضاف: تخضع»جزيرة المرجان«لسلطة»إدارة التنظيم العقاري في رأس الخيمة«، مما يضمن راحة البال للمستثمرين الذين يضمنون بقاء استثماراتهم في أيدٍ أمينة تتسم بالمساءلة والشفافية، وتتميز جزيرة المرجان بقرب المسافة من مطار رأس الخيمة الدولي 15 دقيقة بالسيارة، و45 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

وتتمتع جزيرة المرجان بمزيج فريد من المرافق والمنازل ووسائل الترفيه العصرية التي جعلتها معلماً وصرحاً في إمارة رأس الخيمة، لتمتد شواطئها على مسافة 7.8 كيلومترات، وواجهة بحرية بمسافة 23 كيلومتراً، مع مخططات لإنشاء 6500 وحدة سكنية و8 آلاف غرفة فندقية، فضلاً عن منتجعات صحية تتألف من 400 غرفة، و600 فيلا للعطلات، وذلك ضمن 4 جزر اصطناعية تمنح زائريها ضيافة وحياة سكنية مترفة بين»النسيم والأحلام والكنز والأفق«.

جزيرة النسيم

هي المدخل المتلألئ الذي يُشعر زائري وسائحي جزيرة المرجان بروح الضيافة المميزة الممزوجة بأجواء الكرم والترحاب، وعلى امتداد شواطئها الرائعة الممتدة لأكثر من 2 كيلومتر يجد الزائر العديد من المطاعم والمحال التجارية المميزة لفندقي»دبل تري هيلتون«و»باب البحر«، بالإضافة للحديقة العائلية المفتوحة والتي تضم منطقة ألعاب الأطفال والنافورة والحديقة العامة ومضمار المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية.

وسيساهم انضمام»العنوان جزيرة المرجان«في جزيرة النسيم في ترسيخ مكانة»جزيرة المرجان«كوجهة حيوية تقدم خيارات متنوعة ومميزة للإقامة الفندقية، ليشكل مزيجاً من القوة والروعة على امتداد 600 متر للواجهة البحرية من المشروع.

جزيرة الكنز

تمنح جزيرة »الكنز« العائلات لحظات فريدة لا تنسى مع الاستمتاع بمجموعة الفنادق الملائمة لهم والمنتجعات الفاخرة على ضفاف الجزيرة ومنها»منتجع وسبا المرجان«الذي يتميز بالأجواء العائلية والإطلالة البحرية على الواجهة البحرية ومرسى اليخوت والمنتجات السياحية المخصصة للنساء والرجال والأطفال.

وسيجد الزائر والسائح ما يبحث عنه في جزيرة الكنز عبر امتداد الواجهة البحرية والمارينا المصمم وفق المعايير العالمية والكورنيش الممتد على طول 3.5 كيلومترات إلى جزيرة النسيم، وتشكل جزيرة الكنز موقعاً للاسترخاء والتمتع بالحياة الصحية المريحة في بيئة خالية من التوتر تتعزز فيها اللحظات الحميمة مع العائلة والأصدقاء.

جزيرة الأحلام

برمالها الذهبية والأمواج الناعمة تمتد جزيرة الأحلام داخل أعماق مياه الخليج العربي على مساحة 5 كيلومترات من الواجهة البحرية، ومن خلال مجموعة من النوادي الشاطئية ومينائها الخاص، وتمثل الجزيرة أحلام المغامرة والترفيه بأجمل صورها، فإنها جانب جزيرة المرجان الذي يمكن للعائلة القدوم إليه للعب والاسترخاء، حيث تكتمل روعة المكان بتصاميم الجزيرة التي تتجانس مع الشعور بفخامة المرافق والخدمات.

جزيرة الأفق

تجسد جزيرة الأفق روح الحياة العصرية مع المباني التي تطل جميعها على الواجهة البحرية من كل الجهات، وعلى الجانب الآخر تنتشر الحدائق والمناظر الخلابة، حيث تعتبر جزيرة الأفق حجر أساس جزيرة المرجان بفضل مساحتها التي تزيد على 5 ملايين متر مربع من العقارات الفاخرة. وتم تصميم جزيرة الأفق لتضم مجموعة كبيرة من المرافق ووسائل الترفيه ومحلات التسوق الفاخرة وسط مزيج مثالي من الحياة العصرية مع نمط الحياة الهادئ، وذلك من خلال انتشار النوادي الرياضية والمسطحات الخضراء والمرافق المائية.

جاذبية

جزيرة المرجان وجهة جديدة من الجرأة والجاذبية تمنح زائريها والمقيمين عليها مزيجاً مميزاً من»نسيم« دفء الشمس خلال البحث عن »الكنز« ورمال شواطئ »الأفق« والسفر عبر«الأحلام» للوجهات البحرية ضمن الجزر الاصطناعية الأربع التي صنعها الإنسان امتداداً لروعة الطبيعة التي تتمتع بها رأس الخيمة على امتداد شواطئها الفيروزية وجبالها التي تلامس الغيوم.