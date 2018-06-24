مشاريع «دبي للعقارات» تستقطب اهتمام كبار المستثمرين الصينيين

المصدر: دبي ـ البيان

استقطبت «دبي للعقارات»، العضو في شركة دبي القابضة، اهتماماً كبيراً بمشاريعها العقارية الفاخرة من جانب كبار المستثمرين الصينيين والمشترين المحتملين، وذلك خلال مشاركتها في المعرض الرائد للعقارات الفخمة 2018 في بكين، والذي تجري فعالياته حالياً في العاصمة الصينية.

ومن أبرز مشاريع «دبي للعقارات» المشاركة في معرض بكين الحصري للعقارات الفاخرة، مشروع برج «ون جي بي آر» الرائد، بموقعه المتميز عند مدخل منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس» الراقية. كما تسلط «دبي للعقارات» الضوء خلال المعرض على اثنين من مشاريعها السكنية في «الخليج التجاري»، برج الواجهة المائية «مراسي ريفر سايد»، ومشروع برجي «بلفيو تاورز».

وتعرض «دبي للعقارات» أمام المستثمرين من أصحاب الثروات وزوار المعرض في بكين، مجمعاتها السكنية الفريدة مثل «مدن»، المجتمع العائلي في «دبي لاند»، والذي يضم منازل تاون هاوس وشققاً، بالإضافة إلى ثلاث مراحل من مشروع مجمّع «سيرينا»، المستوحى من منطقة البحر المتوسط، ومشروع «فيلانوفا» الذي شهد إطلاقه نجاحاً واسعاً.

واجتذبت النسخة الـ17 من معرض بكين الرائد للعقارات الفاخرة في 2018 والمخصص للمدعوين فقط، أكثر من 6 آلاف زائر، بمشاركة 140 عارضاً من 35 دولة، قدموا تشكيلة منتقاة من العقارات الفاخرة الموزعة في مختلف أنحاء الصين والأميركتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وسوف تختتم فعاليات المعرض المخصص للسوق الصينية في 24 يونيو.

التزام

وقال مروان الكندي، المدير التنفيذي للمبيعات وعمليات المبيعات في دبي للعقارات: من منطلق التزامنا بالعمل على مقربة من عملائنا في وقت يزداد فيه الاهتمام الصيني بعقاراتنا إلى حد كبير، تأتي مشاركتنا في معرض العقارات الفاخرة في بكين انسجاماً مع تحقيق المشترين الصينيين مركز ضمن قائمة الجنسيات العشرة الأولى من حيث قيمة شراء العقارات في «دبي للعقارات»، حيث كانوا ضمن قائمة الخمسة الأوائل في شهر أبريل، ورأينا توجهاً واضحاً يمكننا الاستفادة منه بتأكيد حضورنا في هذه السوق الرئيسية التي تشكل حالياً 3% من إجمالي التعاملات العقارية في دبي.

وأضاف الكندي: «مع توجيهات القيادة الحكومية الرشيدة مؤخراً بإصدار تأشيرات إقامة مدتها 10 سنوات للمستثمرين الأجانب، والسماح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100%، نحن على ثقة بأن هذا القرار سيعزز مكانة دبي كملاذ عالمي آمن للاستثمارات من مختلف دول العالم».

تسهيلات

كما تأتي التسهيلات الحكومية الأخيرة بمنح تأشيرات الدخول للمواطنين الصينيين لدى وصولهم إلى دبي، والانتقال السهل عبر الرحلات المباشرة بين دبي و13 مدينة صينية، لتزيد من جاذبية دبي بالنسبة للمستثمرين الصينيين. وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك عقد ما يزيد على 30 ألف صفقة لحوالي 23 ألف مستثمر عالمي في عام 2017، بقيمة إجمالية تقارب 56 مليار درهم. وبحسب مؤشر أداء العقارات الفاخرة العالمية الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك» احتلت الاستثمارات الصينية العقارية المرتبة السادسة على المستوى العالمي ضمن الاستثمارات الوافدة، مقارنةً بالمرتبة الثامنة في شهر مايو من العام السابق.