«ستراتا» تنجز تعديل تصميم أسطح رفارف أجنحة «إيرباص»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت «ستراتا للتصنيع»، الشركة المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، أنها أكملت بنجاح عملية تعديل تصميم الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص A350-900»، كما قامت بتصميم عمليات التصنيع وأنهت إنتاج أول شحنة من هذه الأجزاء لصالح شركة «سابكا» البلجيكية لصناعة الطيران.



وقد صُممت الأسطح الخارجية الجديدة بشكل يساهم في تحسين انسيابية التيارات الهوائية حول أجنحة الطائرة وتقليل وزنها مما يساعد على خفض استهلاك الوقود ورفع كفاءة الطائرة بما يتماشى مع رؤية كبرى شركات تصنيع الطائرات العالمية.



وكانت «ستراتا» قد عملت بالتعاون مع «سابكا»، على دراسة وتحليل كل مراحل تصنيع الأسطح الخارجية السابقة وتعديلها، من خلال عملية «التصميم بما يتوافق مع عمليات التصنيع»، مما مكن شركة «ستراتا» من تصميم عمليات تصنيع مبتكرة للأسطح الجديدة تتميز بالفعالية العالية.



وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: «تثبت ستراتا، من خلال هذا الإنجاز، نجاحها الكبير في تحقيق قفزات مهمة في مسيرتها، وتؤكد قدراتها الصناعية المتقدمة، مستفيدةً من التعاون المثمر مع شركائها والريادة التكنولوجية. ولا شك في أن توفير الشركة لحلول صناعية شاملة، تضم تعديل التصميم وعمليات التصنيع والإنتاج، يدل على قدرة ستراتا على إدارة برامج الإنتاج المعقدة مع الالتزام في الوقت ذاته بتسليم أجزاء هياكل الطائرات في المواعيد المتفق عليها مع كبرى شركات تصنيع الطائرات العالمية».



وأضاف إسماعيل: «نفخر بتزويد أجزاء أساسية من هياكل الطائرات تتميز بالتزامها بأعلى معايير الجودة العالمية. ويشكل التزامنا الدائم بتوفير أرقى المنتجات العالمية لشركائنا عاملاً أساسياً في تكريس موقعنا كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران».



ويتميز هذا الإنجاز الجديد لشركة ستراتا بقيامها لأول مرة منذ تأسيسها بتوفير حلول صناعية شاملة لبرنامج إنتاج الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص A350-900، حيث قامت بتعديل تصميم الأسطح وتفاصيل عمليات التصنيع، بالإضافة إلى تحديد وتصميم الأدوات المستخدمة في عمليات الإنتاج.



ومن جانبه، قال ثيبولد يونغن، الرئيس التنفيذي لشركة سابكا: «نجحت شركة ستراتا في تصميم وتصنيع الأسطح الخارجية الجديدة لرفارف أجنحة طائرات إيرباص A350-900، وهي تعمل الآن على تلبية الطلب المتزايد على هذه الأجزاء. وقد كان للتعاون الوثيق بين فريقي ستراتا وسابكا وروح الفريق الواحد التي جمعت بينهما منذ العام 2012 دور كبير في تحقيق هذا النجاح».