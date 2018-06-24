«الحباي للمقاولات» تستعد لبناء «الصباح روتانا» في دبي بـ 500 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

بدأت التحضيرات النهائية في تنفيذ مشروع برج «الصباح روتانا»، الذي يتم تشييده على شارع الشيخ زايد في دبي، ويتكون من 55 طابقاً، وهو الذي يعتبر إضافة معمارية جديدة تضاف إلى مجمل الصروح المعمارية التي تشتهر بها دبي، وإضافة فندقية تكمل بها دبي منظومة التفرد المعماري والسياحي بالمنطقة.

والمشروع نتاج تعاون مشترك بين شركة «أر إس جي» مطورة المشروع مع شركة الحباي للمقاولات التي فازت بعقد تشييد البرج بقيمة 500 مليون درهم بإجمالي مساحة بناء مليون قدم مربع تقريباً، وكانت شركة «الحباي للمقاولات» في دبي فازت بعقد تنفيذ مشروع فندق «الصباح روتانا» ذي الخمس نجوم الذي تم تصميمه من قبل المكتب العصري للاستشارات الهندسية، ويتم إنجازه خلال عامين ونصف العام من تاريخ بدء العمل في المشروع، وكان المشروع حاز على تقدير دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

سمعة طيبة

وأشار راج سهني، رئيس مجموعة «أر إس جي» مطورة المشروع إلى أن النجاح في التعاقد مع شركة «الحباي للمقاولات»، جاء نتيجة السمعة الطيبة والتاريخ المشرف لهذه الشركة التي تعتبر من أهم الشركات المنفذة لأهم وأكبر المشاريع على مستوى إمارة دبي، إلى جانب سجلها الحافل والمتخصص في بناء الفنادق ذات الخمس نجوم.

أما علي الحباي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحباي، فقال: إنه من دواعي الاعتزاز لنا العمل في هذا المشروع الكبير والمهم والذي يعتبر إضافة إلى سجل إعمال المجموعة، مشيراً أن شركة الحباي للمقاولات كعهدها دائماً ستسعى لتنفيذ المشروع بأعلى المواصفات الحديثة في البناء والتشييد في التوقيت المحدد لتشييده والذي لا يتجاوز 30 شهراً.

وقال المهندس وليد علام، مدير عام شركة «الحباي للمقاولات» منفذة المشروع: نبذل قصارى جهدنا لنوفر لعملائنا حلولاً ديناميكية منفردة من خلال تنفيذ المشاريع بأعلى مستويات السرعة والجودة، وأضاف نحن جاهزون ومتحمسون ونتطلع قدماً للتعاون مع مجموعة «أر أس جي» لتنفيذ هذا المشروع المتميز.

وأضاف علام أن فندق «الصباح روتانا» يتكون من 55 طابقاً تحتوي على 252 غرفة، بخلاف شقق فندقية مكونة من استديو وغرفة وغرفتين، هذا بخلاق مناطق خدمات تحتوي على مجموعة من حمامات السباحة، وصالات الجمينيزيم، والمطاعم الفاخرة، وأماكن لانتظار السيارات يستوعب 475 سيارة في وقت واحد.