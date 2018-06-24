أودي A8 الطراز الأكثر ابتكاراً في 2018

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

فازت سيارة Audi A8 بجائزة الطراز الأكثر ابتكاراً في عام 2018 فيما حصدت شركة أودي على جائزة العلامة الفاخرة الأكثر ابتكاراً ضمن فئة «القيادة الذاتية والسلامة». وقد توصل لهذا القرار كلٌ من مركز «سنتر أوف أوتوموتيف مانجيمنت» وشركة «برايس ووترهاوس كوبرز إيه جي للاستشارات اللذان يقدمان»جائزة الابتكار في عالم القيادة«.

قال بيتر ميرتنز، عضو مجلس إدارة أودي للتطوير التقني في شركة»أودي إيه جي«، معلقاً على الفوز بهاتين الجائزتين أثناء حضوره حفل التكريم الذي أُقيم يوم الثلاثاء في فرانكفورت أم ماين:»يسرنا أن نحصل على هاتين الجائزتين«. وأضاف قائلاً:»إن هذا الفوز هو خير دليل على أن سيارة A8 الجديدة تفوقت على جميع منافساتها من حيث التقنيات التي تمتاز بها، وأن أودي تسهم بشكل كبير في تطوير مجال القيادة الذاتية في المستقبل«.

ويؤكد هذا الانتصار الجديد لسيارة Audi A8 على تفوق الابتكارات العديدة التي تطرحها علامة أودي الرائدة. واحتل نظام التعليق النشط من أودي المركز الأول في التصنيفات بفضل قدرته على الحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها الركاب عند التصادم الجانبي وذلك من خلال رفع هيكل السيارة فوراً لعدة سنتيمترات. كما تم تجهيز Audi A8 بضوء التحذير عند الخروج والماسح الضوئي الليزري ومصابيح Matrix LED الأمامية عالية الدقة بالإضافة إلى ضوء أودي الليزري المتوفر في سيارات الصالون الكبيرة.