«شينخوا»: شركات التقنية الناشئة ظاهرة رئيسة في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

أكدت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، أن الكيانات الاستثمارية في مجال التقنية الحديثة في الإمارات، باتت تشكل ظاهرة رئيسة، اكتسب سرعة وزخماً هائلين في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس، أكدت فيه أن دولة الإمارات، تعد أبرز الأمثلة على هذا الاتجاه السائد في المنطقة، للاستفادة من إمكانات قطاع التقنية المالية. واستشهدت الوكالة في تقريرها، بمركز دبي المالي العالمي، الذي وجّه الدعوة أخيراً إلى الشركات الناشئة في القطاع، للتقدم إلى برنامجه لعام 2018؛ بُغية استقطاب أبرز المبتكرين في المجال.