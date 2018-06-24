5.5 ملايين زيارة لمنصة «دوبيزل» خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

قامت «دوبيزل» بدراسة حول حركة المستخدمين وتفضيلاتهم وساعات الذروة في استخدام المنصة خلال شهر رمضان 2018، حيث سجل الموقع حوالى 5.5 ملايين زيارة للمنصة، بمُعدّل 550,000 زيارة في اليوم وخلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، وأظهرت النتائج أنّ فترة الذروة في الزيارات إلى المنصة خلال شهر رمضان لهذا العام كانت بين 12 إلى 2 ظهراً وفترة ما قبل الإفطار بين 5 إلى 6 عصراً، لتنخفض عند الساعة السابعة مساءً خلال موعد الإفطار.

وخلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، سجلّت منصة دوبيزل إدراج أكثر من 330 ألف إعلان جديد - بزيادة بلغت 60% مقارنة بالأيام العشرة الأولى من رمضان 2017، وتم تبادل أكثر من 1.5 مليون رسالة عبر ميزة الدردشة الفورية Chat، مقارنة بـ555,000 في عام 2017 - أي بزيادة قدرها 173%.