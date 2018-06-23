إقبال كبير على تخفيضات الـ12 ساعة في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت فعالية 12 ساعة تسوّق الحصرية في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم في دبي إقبالاً كبيراً أمس، وذلك في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، ومردف، ومعيصم، والشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء، حيث تمكّن المتسوقون من الحصول على المنتجات بتخفيضات كبيرة تصل إلى 90%.

وكانت شركة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أعلنتا عن فعالية الـ12 ساعة تسوّق بمناسبة انطلاق فعاليات مفاجآت صيف دبي.

ووفرت شركة ماجد الفطيم معلومات حول العروض على المواقع الإلكترونية الخاصة بمول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وكذلك على التطبيقات الذكية الخاصة بكل من مول الإمارات وسيتي سنتر.كما وفرت مراكز التسوق خدمة الحافلات المجانية لنقل السياح من وإلى أبرز الفنادق في دبي.

سحوبات

وتمكّن المتسوقون الذين أنفقوا 300 درهم، أمس، في أي من مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم من المشاركة في السحوبات التي تنظم كل ساعة خلال فترة التخفيضات، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في السحب للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 50 ألف درهم.

وقبل ساعات من بدء التخفيضات أقبل المتسوقون على تنزيل التطبيقات الرسمية الخاصة بكل من مول الإمارات ومراكز سيتي سنتر من متجر آبل أو أندرويد للتعرف على أفضل عروض التسوق والطعام والترفيه مباشرة عبر الهاتف الجوال.

ووفرت المراكز الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي) عبر خدمة MallConnect، لتقديم كافة المعلومات والخيارات المتوافرة في مختلف خيارات التسوق وتجارب الطعام الشهية.

نجاح

وجاءت فعالية أمس بعد النجاح الكبير الذي شهدته فعالية 12 ساعة تسوق التي نظمتها مراكز تسوق ماجد الفطيم العام الماضي، حيث وفرت المتاجر المشاركة تخفيضات كبيرة وصلت إلى 90% حتى نفاد الكمية. وذكرت شركة ماجد الفطيم أن أجواء البهجة ستتواصل على مدار الشهر مع العديد من الفعاليات والأنشطة.