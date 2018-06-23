«أدنوك» تتفق مع «أرامكو » لشراء 25 % بمصفاة هندية

المصدر: نيودلهي ـ رويترز

قال مصدر بالحكومة الهندية إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستوقع اتفاقية مع أرامكو السعودية وشركات هندية بعد غد الاثنين لحصة تصل إلى 25% في مشروع مزمع لتكرير النفط والبتروكيماويات قيمته 44 مليار دولار في الهند. وقال المصدر الحكومي «الاتفاق سيوقع يوم الاثنين».

وتخطط أدنوك لاستثمار 45 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لتوسيع عملياتها للتكرير والبتروكيماويات. وفي أبريل وقعت أرامكو السعودية اتفاقاً مع شركات تكرير هندية مملوكة للدولة للاستحواذ على حصة قدرها 50% في المشروع المزمع البالغ طاقته 1.2 مليون برميل يومياً.

والذي سيبنى على الساحل الغربي للبلد الواقع في جنوب آسيا. وتملك مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركات التكرير في الهند، حصة 25 بالمئة في المشروع بينما تملك هندوستان بتروليوم كورب وبهارات بتروليوم كورب حصة 12.5% لكل منهما. وكانت أرامكو قالت في أبريل إنها قد تدخل شريكاً إستراتيجياً لتقاسم حصتها البالغة 50 %.

وسيكون هذا ثاني استثمار لأدنوك في قطاع النفط والغاز الهندي بعد اتفاق لاستئجار جزء من المخزون النفطي الهندي في جنوب البلاد.