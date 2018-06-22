تعرف إلى "صفقة اليوم" في مفاجآت صيف دبي



أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن المجموعة الأولى من المتاجر والعلامات التجارية المشاركة في "صفقة اليوم"، العرض الترويجي الجديد لمفاجآت صيف دبي. وتوفر عروض "صفقة اليوم" خيارات تسوّق مذهلة يومية ابتداءً من 23 يونيو وحتى 1 أغسطس خلال مفاجآت صيف دبي. وتتنوع تلك الصفقات من منتجات الأزياء والعناية بالجمال إلى الأدوات والمستلزمات المنزلية الفاخرة، حيث تتاح للمتسوّقين فرص الاستفادة من عروض لا تصدّق على منتجات استثنائية في موقع تسوقٍ محدد كل يوم.



صفقة اليوم:

يقدم محل هوم سنتر في مول الإمارات لعشاق الديكور الداخلي الفاخر خصماً يصل إلى 90% على مجموعة كبيرة من الأدوات المنزلية والمفروشات.