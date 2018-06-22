«جبل حفيت لمقاولات البناء» تحصل على الآيزو

المصدر: الشارقة- البيان

حصلت شركة جبل حفيت لمقاولات البناء أخيراً على شهادة الآيزو 9001:2015 في مجال نظام إدارة الجودة. وأقامت الشركة احتفالاً حضره الملاك ومكاتب المهندسين الاستشاريين وموظفو الشركة.

وقال المهندس محمد ماجد شاكوش مدير عام الشركة: أتوقع أن تستمر وتيرة التصاعد في التطوير العقاري في إمارة الشارقة العام المقبل، نظراً للكثافة السكانية العالية في الشارقة ورغبة أغلب المستثمرين الاستثمار في الإمارة لاستقرارها الاقتصادي وطبيعتها الثقافية والإسلامية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتعتزم الشركة تقديم حزمة مشاريع جديدة ومميزة، من حيث الحجم والنوع، خلال العام الجاري 2018، بقيمة تقارب 800 مليون درهم، مع مطورين عدة في الإمارة.