مجلة: دبي متحف للأبراج والتصاميم المعمارية الفريدة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

وصفت مجلة جوورلد السياحية العالمية مدينة دبي بأنها واحة للتصاميم المعمارية وسط الصحراء. وأضافت المجلة أن دبي تنعم بتصاميم معمارية تجعل منها متحفاً للأبراج بحق.

وذكرت المجلة أن دبي تعد كذلك مركزاً مالياً متميزاً في المنطقة، إلى جانب أنها توفر تجربة سياحية مفعمة بالمغامرات الصحراوية. ويمكنك أن ترى الصحراء مترامية الأطراف حول المدينة، من منصة مشاهدة برج خليفة الأعلى في العالم.

وأضافت المجلة أنه عندما تسير في شوارع دبي تشم رائحة الزهور والحدائق المنتشرة في جميع أرجاء المدينة. وتأتي هذه المشاهد الرائعة والروائح الذكية نتيجة لجهود دبي لأن تكون الأفضل، حيث تحق ذلك في عقود قليلة، فمنذ سنوات قليلة لم يكن هناك هذه الأبراج ولا أعلى برج في العالم ولا مراكز تسوق ضخمة، ناهيك عن مضمار التزلج على الجليد، وغيرها من المظاهر والأبنية الحديثة. وليست الأبراج والحدائق فقط التي تميز دبي فهناك مجموعة المتاحف ودار الأوبرا والأسواق التقليدية التي تعبر عن الثقافة العريقة أيضاً.