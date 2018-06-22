«مبادلة» تستثمر في مشروع عالمي لتربية الأسماك

Ⅶ أبوظبي - أثينا - البيان

أعلنت «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، شركة الاستثمار الاستراتيجي، المملوكة لحكومة أبوظبي، عن إطلاق مشروع استثماري جديد رائد عالمياً في مجال تربية الأسماك والأحياء المائية، وذلك من خلال الشراكة في مجموعة «أندروميدا» المملوكة لشركة «أميرة كابيتال مانجمنت»، العالمية المتخصصة في تربية الأحياء المائية والزراعة. وأكدت مجموعة أندروميدا موافقتها على الاستحواذ على حصص أغلبية في شركتين أوروبيتين لتربية الأسماك (سمك الدنيس وسمك القاروس بشكل أساسي)، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بعمليات الدمج والاستحواذ والجمارك في الدول التي تنتشر فيها أعمال «أندروميدا».