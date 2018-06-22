«مجموعة سالم وأولاده» تسعى للاستفادة من فرص النمو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة سالم وأولاده» عن خطط توسعية ترمي إلى الاستفادة من الفرص التجارية الناشئة إقليمياً. وتواصل المجموعة، التي نجحت في توحيد وتبسيط عمليات أقسامها المختلفة، تقديم منتجات متطورة وتجربة متكاملة ترتكز على الابتكار.

ويندرج تحت مظلة المجموعة عدد من الشركات الفرعية بما فيها «مصنع الثلاث نجوم للإسفنج»، و«سليب فاين»، و«بريمير فورنتشر»، و«توب لاين لصناعة الأثاث» و«الديار للعقارات»، و«مؤسسة سويدي الخليج للنقل العام، و «شركة الجوال للمقاولات»، و«كي إس إس للمقاولات»، و«المعادلة لتجارة المواد الكيماوية»، و«بي إم إيه استوديو».

وفي إطار خطتها التوسعية، التي تستهدف استثمار أكثر من 5 ملايين درهم في أحدث المعدات المتقدمة، تعتزم «سليب فاين» قريباً إطلاق خط مراتب جديد، سيكون متوفراً في أسواق التجزئة ابتداءً من آخر أغسطس 2018.

وقال سالم السويدي، مالك «مجموعة سالم وأولاده»، ورئيس مجلس الإدارة: تشكل استثماراتنا التوسعية الأخيرة جزءاً من استراتيجيتنا المدروسة للنمو وتطوير منتجاتنا، التي ترتكز بشكل رئيس على زيادة الطلب عليها في المنطقة. وتماشياً مع ذلك، نقوم في «مجموعة سالم وأولاده» بالاستثمار في التقنيات الحديثة، بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.