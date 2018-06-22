بحث إنشاء صندوق عقاري في عجمان برأسمال 50 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في إمارة عجمان خلال جلستها السادسة لعام 2018، برئاسة المهندس عبدالله المويجعي إنشاء صندوق عجمان العقاري برأسمال مقترح قيمته 50 مليون درهم.

وأشاد المويجعي خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها اللجنة في تقديم المقترحات البناءة الرامية إلى الخروج بتوصيات واستراتيجيات تساهم في بناء اقتصادٍ مستدام، إضافةً إلى تحقيق الهدف بأن تكون عجمان واجهة اقتصادية عالمية، ونقطة جذبٍ للمستثمرين وقطاع الأعمال.

واستعرض أعضاء اللجنة الرد المقدّم من مصرف عجمان بخصوص إنشاء صندوق عجمان العقاري حيث ستتاح الفرصة لرواد الأعمال للمساهمة فيه لتنمية أموالهم.

واطلعت اللَّجنة على تقرير حول الحزمة الأولى من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 لمحور «الاقتصاد الأخضر» الذي سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير وتشجيع وتنفيذ مشاريع متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي من شأنها رفع جودة حياة المواطنين والمقيمين على المدى الطويل.

واستمعت اللجنة إلى عددٍ من الملاحظات المقدّمة من جهاز الرقابة المالية في حكومة عجمان، حول دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تنويع الاستثمارات الحكومية في الإمارة، إضافة إلى الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية التي تتميز بعائد مستقر، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما جرى استعراض أهم المحاور التي تناولتها دراسة مقارنة رسوم الرخص، والتي تستهدف الوقوف على تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة.

كما تمت مناقشة توصيات تهدف إلى رفع مستوى ثقة مجتمع الاستثمار بالقدرات التنافسية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تشجّع على نجاح الأعمال.