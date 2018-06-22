220 ملياراً فاتورة وقود طيران الإمارات في 10 سنوات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أنفقت طيران الإمارات على شراء الوقود خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 220 مليار درهم، منها 24.715 ملياراً تم إنفاقها خلال السنة المالية الماضية بحسب بيانات رسمية صادرة عن مجموعة .طيران الإمارات.

وشهد متوسط أسعار وقود الطائرات خلال السنة المالية الماضية ارتفاعاً بنسبة 15% ومع ارتفاع مشتريات الوقود 3% تماشياً مع زيادة السعة، فقد سجلت قيمة فاتورة الوقود ارتفاعاً كبيراً بنسبة 18% مقارنة بالسنة المالية السابقة وأصبح الوقود يشكل الآن 28% من إجمالي الكلفة التشغيلية مقارنة مع 25% في السنة السابقة، وبقي محتفظاً بأكبر حصة من الكلفة التشغيلية.

وأظهرت بيانات الشركة أنه في الوقت الذي كانت فيه فاتورة الوقود قبل عشر سنوات وتحديداً في عام 2008 لم تتجاوز 14.44 مليار درهم، فقد ارتفعت في العام الماضي إلى نحو 24.71 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة حجم أسطول الشركة وارتفاع أسعار الوقود الذي يدور سعر برميله حول 75 دولاراً حالياً.

وتقوم الناقلة بشراء الوقود بسعر السوق من خلال العديد من الموردين في جميع المطارات العالمية التي تطير إليها بما فيها مطار دبي الدولي.