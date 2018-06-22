«تنمية أبوظبي» تصادر أجهزة استقبال مشفرة غير قانونية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حملة تفتيشية على المحال التجارية التي تبيع أجهزة استقبال مشفرة، تبث المحتوى الإعلامي بشكل غير قانوني، بما يخالف الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.

وفي إطار الحملة تمت مداهمة أحد المحال التي تمارس هذا النوع من النشاط في أبوظبي ومصادرة الأجهزة المخالفة. ودعت الدائرة جميع أفراد المجتمع إلى عدم تداول هذه الأجهزة والابتعاد عن الغش التجاري.

مشيرة إلى أن شركات الاتصالات الوطنية في الدولة، تقدم هذه الخدمات بشكل قانوني، كما شددت على أهمية احترام الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وهذا ما تكفله التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة. وأكدت الدائرة، مواصلتها الحملات التفتيشية لمنع تداول هذه الأجهزة، ومحاسبة الشركات والأفراد الذين يتداولونها، وسيتم تنفيذ العقوبات التي تنص عليها القوانين والأنظمة. وتأتي هذه الحملة استناداً إلى القوانين المعمول بها في الإمارات خاصة تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وتتبع في سبيل ذلك أفضل الممارسات العالمية.