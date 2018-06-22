«داماك» تسعى لاستقطاب المستثمرين الصينيين عبر معرض العقارات في بكين

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة داماك العقارية استعراض محفظتها الواسعة من المشاريع والعقارات الفاخرة خلال مشاركتها في معرض العقارات الفاخرة الذي تنطلق فعالياته اليوم في فندق «واندا فيستا بكين بالعاصمة الصينيّة.

وباعتبارها أحد الرعاة الرسميين للمعرض، ستسلّط «داماك» الضوء على 5 من أبرز مشاريعها العقارية في دبي أمام أكثر من 6 آلاف زائر يتوقع توافدهم إلى المعرض الذي يقتصر حضوره على المدعوين رسمياً.

ونجحت الشركة حتى العام 2018 في تسليم أكثر من 20,8 ألف منزل، فضلاً عن محفظة مشاريعها التي تضم ما يزيد على 40 ألف وحدة في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والإنشاء والتطوير. وتمتلك الشركة محفظة تشمل ما يزيد على 10 آلاف وحدة تضم غرفاً وفللاً فندقية وشققاً متكاملة الخدمات .

وذلك في مراحل مختلفة من عمليات التطوير، والتي ستديرها شركة داماك للفنادق والمنتجعات، ذراع الضيافة الفاخرة التابع لشركة داماك العقارية.

وقال هاني حسين، نائب رئيس أول لتطوير المشاريع الدولية لدى شركة داماك العقارية: تواصل داماك استقطاب المشترين الصينيين الذين يستهدفون تحقيق عوائد استثمارية مجزية في سوق عقارية آمنة وشفافة ومنظمة مثل دبي.

ومعرض بكين يفسح المجال أمام داماك للوصول إلى مزيدٍ من المستثمرين الذين يطمحون للاستفادة من إمكانات ومقوّمات السوق العقارية بدبي، التي تعتبر إحدى أكثر الأسواق الجاذبة، لا سيما أنها توفر للمستثمرين العالميين فرصاً لتحقيق عوائد مجزية خلال فترة زمنية وجيزة.

وسيحظى الزوار الذين يقومون بشراء وحدات عقارية من داماك بفرصة المشاركة في سحب يومي للفوز بواحدة من 3 رحلات مدفوعة التكاليف بالكامل لشخصين إلى دبي، تشمل تذكرتي سفر على درجة رجال الأعمال، وتغطية تكاليف المواصلات والإقامة لخمس ليالٍ بفندق فاخر.

خمسة مشاريع

والمشاريع الخمسة التي تركز عليها داماك خلال المعرض هي داماك ميزون بريفيه المتوقع تسليمه خلال 2018 وهو مشروع للشقق الفندقية متكاملة الخدمات في منطقة الخليج التجاري، ومشروع داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس المقرر تسليمه خلال 2018.

وهو عبارة عن فندق ومجمع سكني بقلب منطقة البرج بدبي، ويضم المشروع المؤلف من 4 أبراج حوالي 1200 شقة فندقية بنكهة هوليودية في ثلاثة منها، أما البرج الرابع فسيضم فندق باراماونت الأول في العالم.

إضافة إلى شقق باراماونت ريزيدنسز السكنية، وهناك الشقق الجاهزة وسط المساحات الخضراء وأجواء الغولف في مشروع داماك هيلز وهي جاهزة حالياً وأيكون سيتي المقرر تسليمه عام 2020 وكذاك مشروع داماك ريزيدنسي الجاهز حالياً.