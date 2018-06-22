«إيكونوميست»: دبي نموذج للتجارة الحرة والانفتاح

المصدر: دبي - البيان

وصفت مجلة إيكونوميست دبي بأنها نموذج للتجارة الحرة والانفتاح على العالم والطموح. وأضافت أن دبي تحتضن أعلى برج في العالم وأكثر مطارات العالم إشغالاً بالرحلات الدولية وأكثر الموانئ إشغالاً بين سنغافورة وروتردام. وتبني دبي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي أهم مركز مالي في المنطقة العربية، ورابع أكثر مدن العالم زيارة.

وذكرت المجلة أن وصف دبي بالمدينة الطموحة لا يعطيها حقها، مشيرة إلى أن الإمارات التي تقع دبي فيها، تنوي إنشاء مستعمرة على المريخ، وتبني مسباراً فضائياً سوف ينطلق إلى الفضاء عام 2020 لبحث كيف فقد المريخ المياه من زمن بعيد.

كما تبني دبي «مدينة المريخ» لمحاكاة حياة البشر على الكوكب الأحمر. كما تجرب المدينة السيارات من دون سائق، وتشغيل قطار فائق السرعة يعرف باسم «هايبرلوب» للنقل الركاب والبضائع. لقد تحولت مدينة دبي عن طريق حرية التجارة والانفتاح على العالم وتوفير الأمن وتطبيق اللوائح والمعايير العالمية، وسط منطقة تعج بالقلاقل، إلى مركز عالمي شهير. وتحاول مدن كثيرة في المنطقة أن تقلد المطارات والموانئ والخطوط الجوية في دبي، بلا طائل. السبب في ذلك أن دبي ابتكرت ما تتميز به، لكن المدن المحيطة تحاول تقليدها.