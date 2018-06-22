455 ألف متسوق استفادوا من خصومات الـ 90% في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

استفاد المقيمون في أبوظبي وزوارها هذا الأسبوع، من تخفيضات كبرى، استمرت لمدة 24 ساعة، مع خصومات وصلت إلى 90 % في 15 مركز تسوق مشاركاً على مستوى الإمارة، احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وانطلقت التخفيضات التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في الساعة 10 من صباح الجمعة، واستمرت حتى الساعة 10 من صباح السبت.

وساهمت التخفيضات الضخمة في رفع عدد زوّار مراكز التسوّق المشاركة الـ 15 بنسبة 30 %، مقارنة باليوم ذاته من العام الماضي، إذ حضر أكثر من 455 ألف شخص للاستفادة من الخصومات الفريدة التي قدّمتها المتاجر. كما كان للتخفيضات التي استمرت 24 ساعة، أثر إيجابي على فنادق الإمارة، حيث زادت نسبة إشغالها في أول أيام العيد 5 %، مقارنة بأول أيام العيد في عام 2017.

كما تضمّن مهرجان العيد، مجموعة متنوعة من الفعاليات في مراكز التسوق المشاركة في الإمارة، والتي شملت العرض المباشر «بينكفونج وجولة بيبي القرش مع المعلم وأصدقائهم الراقصين»، في بوادي مول في منطقة العين، إضافة إلى عروض زاخرة بالمرح، أقيمت في ياس مول، واستقطبت آلاف المتسوّقين.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: شكّلت التخفيضات الكبرى التي استمرت 24 ساعة، نجاحاً باهراً.

حيث سجّل ارتفاعاً في عدد زوّار مراكز التسوّق وضيوف المنشآت الفندقية. لقد عزّزت التخفيضات والعروض الفنية التي كان الهدف منها الترفيه عن كافة الشرائح العمرية، كلاً من قطاع التجزئة والضيافة في الإمارة.

وتنوي دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بالطبع، الاستمرار بهذه المساعي طيلة موسم صيف أبوظبي، الذي يستمر حتى 18 أغسطس، إرضاء للزوار والمقيمين، الذين يتطلعون إلى المزيد من هذه التخفيضات والعروض المتميزة التي تسهم بلا شك في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا الرامية إلى الترويج كوجهة سياحية مفضلة على الدوام.

واستمتع المقيميون في أبوظبي وزوارها، بعرض مبهر للألعاب النارية، احتفالاً بعيد الفطر السعيد يوم الجمعة 15 يونيو، وذلك في الموقع الخارجي الذي صمّم خصيصاً لهذه الغاية في كورنيش أبوظبي ومرسى ياس (جزيرة ياس) واستاد هزاع بن زايد في منطقة العين.

كما يتاح لجميع جمهور أبوظبي متابعة عروض «موسم صيف أبوظبي»، الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر على مدى 59 يوماً حتى 18 أغسطس، هذه الفعالية السنوية التي تتيح للمقيمين في الإمارات وزوارها، الاستفادة من خصومات هائلة، والاستمتاع بعروض رائعة، ومحطات ترفيهية مسلية، وأنشطة عائلية زاخرة بالمرح.