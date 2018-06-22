الإمارات الأولى إقليمياً على مؤشر أكثر دول العالم شهرة

المصدر: دبي-أشرف رفيق

احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر أكثر دول العالم شهرة لعام 2018، الصادر عن معهد الشهرة العالمي.

وجاءت في المرتبة 36 عالمياً ضمن المؤشر الذي يضم 55 دولة. حيث حصـــلت الإمارات على 55.9 نقطة من أصل 100 نقطة، في تقييمها على المؤشر.وجاءت السويد وفنلندا وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان والدنمارك وهولندا في المراكز العشرة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن العامين الماضيين شهدا تراجعاً عالمياً للشهرة في مجتمع الأعمال، حيث تتراجع الثقة في الشركات، بمعدل هو الأعلى منذ الكساد الكبير.