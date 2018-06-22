3 مليارات درهم إجمالي تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 725 مبايعة بقيمة 1.76 مليار درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 904 ملايين درهم و658 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 863 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 158 مليون درهم بمنطقة جزر العالم. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت القوز الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 76 مليونا.

وسجلت الرهونات 1.27 مليار درهم منها 81 رهن أراض بقيمة مليار درهم و142 رهن فلل وشقق بقيمة 278 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 280 مليون درهم ورهن بمنطقة منخول بقيمة 213 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس 801 مليون درهم، حيث تم تسجيل 175 مبايعة بقيمة 496 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 248 مليون درهم و150 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 248 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 97 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم

وتصدرت الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 40 مليونا.

وسجلت الرهونات 305 ملايين درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 256 مليون درهم و36 رهن فلل وشقق بقيمة 49 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 161 مليون درهم.