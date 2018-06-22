الإمارات العالمية للألمنيوم تزوّد ألوديوم الأوروبية بمنتجاتها لمدة 5 سنوات

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، امس اتفاقية تمتد إلى خمس سنوات تزود بمقتضاها شركة ألوديوم بمنتجات الألمنيوم المدرفلة.

وتمتلك شركة ألوديوم 3 معامل كانت تابعة سابقاً لشركة ألكوا الأميركية في إسبانيا وفرنسا. وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تزويد شركة ألوديوم بالمعدن منذ العام 2017. وتُستخدم منتجات الألمنيوم المدرفلة في صنع منتجات عديدة منها الصفائح والألواح والرقائق التي يتم استخدامها في مجالات متعددة منها تصنيع السيارات والطباعة والتغليف.

وقّع الاتفاقية، وليد العطار، مدير التسويق في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وآرنو دي ويرت، المدير التنفيذي في شركة ألوديوم، بمقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة في أبوظبي.

وقال وليد العطار، مدير التسويق في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يسعدنا اختيار ألوديوم لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتأمين إمداداتها من لفائف الألمنيوم على المدى الطويل، ونتطلع إلى مواصلة إمداد ألوديوم باحتياجاتها من لفائف الألمنيوم عالية الجودة بشكل موثوق، حتى تتمكن من مواصلة إنتاجها خلال السنوات المقبلة.

وقال آرنو دي ويرت المدير التنفيذي في شركة ألوديوم: يشكل توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أهمية كبرى لنا لتأمين منتجات الألمنيوم المدرفلة عالية الجودة لعدة سنوات. ونحن سعداء بتعاملنا مع شريك يمتلك خبرة ومخزوناً موثوقاً من الطاقة والمواد الخام، ويتميز بالتزامه بأعلى معايير الجودة.

ولدى الإمارات العالمية للألمنيوم القدرة على إنتاج 400 ألف طن من منتجات الألمنيوم المدرفلة كل عام في موقع الشركة بمنطقة الطويلة في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي. وأنتجت الشركة 2.6 مليون طن من الألمنيوم العام الماضي ما جعلها أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة أو المنتجات ذات القيمة المضافة في العالم.