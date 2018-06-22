حلول أمنية متقدمة لحماية البريد الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سوفوس المتخصصة في مجال أمن الشبكات والنقاط النهائية، عن حلولها المتقدمة للبريد الإلكتروني، وهي أول حلول لحماية البريد الإلكتروني توفر إمكانات الأمن التنبؤي مع الحماية النشطة من التهديدات والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني لتجنب سرقة الهوية، إضافة إلى مسح البريد الصادر ودعم السياسات.

وكانت أبحاث مختبرات سوفوس اكتشفت أن 75 % من البرمجيات الخبيثة في المؤسسة تكون فريدة وخاصة بها فقط، مما يشير إلى أن غالبية الهجمات تستغل ثغرات معروفة مسبقاً. والطريقة الوحيدة لمكافحة تلك الهجمات هي التعلم العميق في الشبكات التي تستخدم تقنيات عزل التطبيقات من سوفوس لسهولة تحديد الملفات الخبيثة التي لم يتم التعامل معها من قبل، والمرسلة عبر الرسائل الإلكترونية.

ويبقى البريد الإلكتروني أبرز وسيلة يستخدمها المجرمون لإطلاق محاولات سرقة الهوية وحملات الهجوم المفاجئ عبر الثغرات الأمنية. وتعالج سوفوس البيانات الواردة من 10 ملايين صندوق للرسائل الواردة، تتمتع بحماية سوفوس للبريد الإلكتروني، حيث يتم تصنيف 80 % من هذه الرسائل ضمن فئة البريد الإغراقي أو يظهر أنها تنطوي على محتوى خبيث.

وعانى 50 % من المؤسسات حول العالم من هجمات برمجيات طلب الفدية خلال الـ 12 شهراً الماضية.