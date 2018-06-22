حلول جديدة من «أفايا» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

كشفت شركة «أفايا القابضة»، عن نسخة جديدة من منصة حلول الاتصالات الموحدة ومراكز الاتصال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح القدرة لتوفير تطبيق واحد، يمنح مزايا متقدمة للتواصل عبر مختلف القنوات، وإمكانية إجراء الاجتماعات، وتعزيز تعاون أفراد فرق العمل ومشاركة غير محدودة للبيانات.

وباتت التقنيات القائمة على السحابة، حافزاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لتبنّي أدوات التواصل الرقمية. وتقدر مؤسسة «غارتنر»، بأن مؤسسات المنطقة أنفقت نحو 1.2 مليار دولار على خدمات السحابة العامة عام 2017، وتتوقع وصول حجم الإنفاق إلى ملياري دولار بحلول 2020.

وأكدت الشركة أن النسخة الجديدة من المنصة مدعومة بالعديد من المزايا التي توفرها منصة «أفايا إكوينوكس»، الخاصة بالمؤسسات الكبيرة. حيث يوفر هذا الدمج العديد من المزايا التي تتمتع بها المؤسسات الكبيرة، مثل مزايا تسجيل المكالمات، وإمكانات تحميل قدرات التعاون والتواصل مباشرة على التطبيقات، والمتصفحات، والأجهزة المختلفة التي يستخدمها الموظفون يومياً.

وأكدت الشركة، عبر إطلاقها لهذه النسخة الجديدة، على حرصها المستمر لدعم قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والمنطقة، لتمكينها من الأدوات المبتكرة التي تدفع عجلة إنتاجيتها، وتعزيز إمكانات التعاون رقمياً. دبي- البيان