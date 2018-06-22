«بريوريتي باس» يشهد إضافة 48 صالة جديدة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

شهد «بريوريتي باس»، وهو برنامج لتجارب المطارات، نمواً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، حيث تمت إضافة 48 صالة جديدة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبات بإمكان الأعضاء الآن، الوصول إلى أكثر من 1200 صالة ومطعم ومنتجع صحي على مستوى العالم.

ويأتي التوسع في عروض بريوريتي باس، بعد عام من النمو القوي الذي أدى إلى إدراج البرنامج في أكثر من 500 مدينة و143 دولة. وأضاف برنامج بريوريتي باس 141 صالة جديدة من يونيو 2017 إلى يونيو 2018، لتلبية الطلب المتزايد من المسافرين، للحصول على تجربة مميزة في المطارات.

وإلى جانب الإضافات التي تنضمّ إلى مجموعة صالاته السابقة، أدخل بريوريتي باس 34 تجربة جديدة لتناول الطعام والسبا والاسترخاء، والتي يمكن الوصول إليها بنفس الطريقة مثل الصالات، ما يوسع قائمة الخيارات بالنسبة للأعضاء أثناء وجودهم في المطار.

وقالت بريانكا لاكهاني، المديرة التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى كولنسون، الشركة المشغّلة لبرنامج بريوريتي باس: في العام الماضي، قمنا بإضافة بعض الخيارات المتنوعة إلى محفظة «بريوريتي باس»، وزيادة الانتشار العالمي للبرنامج، من خلال أكثر من 1200 تجربة حول العالم.