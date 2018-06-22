سيسكو تطلق إمكانات جديدة للمطوّرين عبر منصتها للشبكات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سيسكو إطلاق قدرات جديدة للمطورين عبر منصتها للشبكات القائمة على المقاصد، وتؤكد تلك التطورات التقدم المستمر الذي تحرزه سيسكو في مجال توفير منصة مفتوحة قابلة للبرمجة تغطي كافة جوانب الشبكات من مبنى المؤسسات إلى مركز البيانات ومن الفروع إلى الحافة، وعبر توفير شبكة مفتوحة، فإن سيسكو تمكّن 500 ألف مطوّر و60 ألف شريك و3 ملايين مهندس شبكات من الابتكار القائم على المنصة.

وتمثل الشبكات القائمة على المقاصد نقلة أساسية مهمة في أسلوب بناء وإدارة الشبكات، مبتعدة بذلك عن الوسائل اليدوية التي تستهلك الوقت وتستخدم تقليدياً لإدارة الشبكات، فهذه الشبكات العصرية تترجم مقاصد الأعمال إلى سياسات للشبكة، بحيث يجري تفعيل تلك السياسات تلقائياً في كامل البنية التحتية، مع ضمان تحقيق مقاصد الأعمال وفقاً للخطط الموضوعة.

وقال ديفيد غوكلر، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لأعمال الشبكات والأمن لدى سيسكو: تمثل الشبكات القائمة على المقاصد الجيل الجديد من الأنظمة المفتوحة القائمة على بروتوكول الإنترنت.

والتي شهدنا قدرتها على تغيير نسيج المجتمع الفعلي. تعمل سيسكو على إقامة بنية مفتوحة تعزّز قوة المنظومة وقدرتها على تسريع الابتكار الشبكي القائم على المقاصد، وقد بدأ شركاؤنا وعملاؤنا بالفعل بتحقيق القيمة من شبكاتهم بطرق لم يعتقدوا قبل عام واحد فقط أنها ممكنة أصلاً.

وأطلقت سيسكو أدوات جديدة للمطورين وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

أصبح بإمكان المطورين الآن ابتكار جيل جديد من التطبيقات المرتبطة بالشبكات بسهولة، فيما يستطيع الشركاء دمج الشبكة ضمن عمليات الأعمال. كما يسمح لمديري تقنية المعلومات في الشبكة بتبادل المعلومات لأتمتة الإجراءات عبر أنظمة تقنية المعلومات وتعديل البرمجيات.