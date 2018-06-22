«فيتش» تثبّت تصنيف 4 بنوك محلية

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ثبتت وكالة فيتش العالمية لخدمة المستثمرين، تصنيف 4 بنوك محلية، هي «دبي الإسلامي» و«دبي التجاري» و«المشرق» و«أبوظبي الإسلامي»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منها.

وثبتت فيتش تصنيف بنك دبي الإسلامي على الفئة «ايه» من حيث مخاطر الإصدارات، وعلى الفئة «بي بي +» من حيث مدى الاعتمادية.

وقامت الوكالة بتثبيت تصنيف بنك دبي التجاري على الفئة «إيه-»، من حيث مخاطر الإصدارات طويلة الأجل، وعلى الفئة «بي بي+»، من حيث مدى الاعتمادية.

وثبتت فيتش، تصنيف بنك المشرق على الفئة «إيه»، من حيث مخاطر الإصدارات، وعلى الفئة «بي بي بي»، من حيث مدى الاعتمادية.

كما ثبتت الوكالة العالمية تصنيف بنك أبوظبي الإسلامي على الفئة «ايه+» من حيث مخاطر الإصدار، وعلى الفئة «بي بي» من حيث مدى الاعتمادية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.