إطلاق أول منصة قانونية رقمية على مستوى المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة (سبورت ليجال) سعيها لإحداث تغيير جذري في طريقة تقديم الخدمات الاستشارية في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وإطلاق أول شركة قانونية رقمية على مستوى المنطقة. وعينت الشركة آرثر غيست في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا حيث سيشرف على تطوير منصة رقمية فريدة من نوعها لتلبية المتطلبات الاستشارية للشركات الناشئة.

وقال لي ماكماهون، المؤسس الشريك ومدير سبورت ليجال: نواصل العمل على رقمنة الخدمات القانونية التي نقدمها. وتماشياً مع نموذج الأعمال المبتكر والمتطوّر للشركة.

وخططها لبناء برمجيات لتوسيع نطاق حلولها بهدف مساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على فهم المشهد القانوني المعقّد، يأتي تعيين غيست ليؤكد على الاهتمام المتزايد من خبراء تكنولوجيا المعلومات للعمل جنباً إلى جنب مع مزوّدي الخدمات المتخصصة لإنشاء حلول رقمية للصعوبات أو الضغوطات التي تواجهها مجتمعات الشركات الناشئة.

وتتحول الشركة إلى مرحلتها التالية من الريادة التكنولوجية، وتتطلع لتطوير بنية تحتية قانونية متكاملة بما يُفيد المنظومة الكلية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. واستقطبت الشركة قاعدة عملاء تضم أكثر من 300 شركة من 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.