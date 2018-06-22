«كلير تريب» تتعاون مع «فلاي إن» في حجوزات السفر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كلير تريب» لحجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك والإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع «فلاي إن»، إحدى أبرز الشركات في مجال حجوزات السفر عبر الإنترنت بالمنطقة.

ويصب هذا التعاون في مصلحة كلٍ من «كلير تريب» و«فلاي إن»، ويدعم خطاهما المتسارعة للاستفادة من التحول الرقمي الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم أكبر عددٍ من المستهلكين الشغوفين بالتكنولوجيا، وتتميز بواحد من أعلى معدلات استخدام الهواتف الذكية وشبكة الإنترنت في العالم.

وستصل الحصة السوقية للشركتين بعد الإعلان عن هذا التعاون، إلى ما يزيد على 60 % في الشرق الأوسط. واستطاعت «كلير تريب»، تحقيق نموٍ قياسي منذ إطلاق عملياتها بالمنطقة في عام 2012، لتصبح شركة بارزة في مجال حجوزات السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط.