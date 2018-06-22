رقم قياسي للطامحين في نيل شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين والعدد الأكبر من الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين أمس أن رقماً قياسياً من المرشحين يبلغ 227,03 ألفاً سجلوا أسماءهم لأداء امتحانات معهد المحللين الماليين المعتمدين للمستويات 1 و2 و3 التي ستقام في 286 مركزاً في 91 دولة ومنطقة حول العالم. وستعقد الامتحانات في 23 يونيو 2018 بالتزامن مع احتفال معهد المحللين الماليين المعتمدين بالذكرى السنوية الـ 55 على انطلاق أول امتحانات المعهد في يونيو في عام 1963. ومنذ ذلك الحين، شهدت امتحانات المعهد نمواً سنوياً مضطرداً، مع زيادة ملحوظة بنسبة 20٪ في تسجيل المرشحين لأداء الامتحانات في العام الماضي وحده.

وشهدت دول منطقة الشرق الأوسط تمثيلاً قوياً من قبل محترفي وخبراء الاستثمار الراغبين بأداء امتحانات المعهد، حيث أكد 5,748 مرشح من 18 دولة من دول الشرق الأوسط تقدمهم لامتحانات معهد المحللين الماليين المعتمدين بزيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ عدد المرشحين من 1,019 مرشح بزيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، مع أكبر عدد من المرشحين من الإمارات 1945 مرشحاً. ويضم معهد المحللين الماليين المعتمدين أكثر من 145 ألف عضو في سائر أنحاء العالم يعملون لبعض كبرى الشركات والمؤسسات المالية العالمية المرموقة.