«دانوب» تطلق مشروع لونز بـ500 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة دانوب العقارية مشروعها الـ11، والأول لها في مدينة دبي العالمية «لونز» بتكلفة 500 مليون درهم. ويضم المشروع 1064 وحدة سكنية، تتضمن استديوهات وشققاً من غرفة نوم واحدة، وأخرى من غرفتين.

وكلفت دانوب المكتب الهندسي «إن إي بي» بتصميم المشروع للبدء في تنفيذه خلال العام الجاري وتسليمه عام 2020. ولدى «دانوب» قبل هذا المشروع 3680 وحدة سكنية بقيمة استثمارات تجاوزت 3.14 مليارات درهم في 10 مشاريع، ومع تسليم مشروع «لونز» الجديد سيصل عدد الوحدات السكنية إلى 4744 وحدة سكنية، باستثمارات تتجاوز 3.69 مليارات درهم.

وقال رضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: هذا أكبر مشروع لنا حتى الآن.

حيث يضيف 1064 وحدة سكنية إلى مجموعتنا الحالية، ونحن متحمسون لإطلاق المشروع في المدينة العالمية التي تتمتع بمجتمع حيوي للغاية، وأشار إلى أن «لونز» يعد المشروع الثاني الذي تقوم الشركة بإطلاقه هذا العام، بعد 3 أشهر من إطلاق مشروع «جويلز» بقيمة 300 مليون درهم، الذي يضيف 463 وحدة سكنية للمجموعة، بعائد على الاستثمار بلغت قيمته أكثر من 15٪.

وأشار ساجان إلى أن إطلاق المشروع في هذا الوقت يعكس الثقة بسوق العقارات في دبي، والذي يتوقع استمراره في النمو بسبب جاذبية دبي والإمارات عموماً كوجهة استثمارية كبرى.

وأوضح ساجان أن 50 % من الوحدات عبارة عن استديوهات، في حين أن 40 % عبارة عن شقق بغرفة نوم واحدة و10% عبارة عن شقق بغرفتي نوم، تم تخصيص مساحة 50 في المئة للمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية.

وقال عاطف رحمن، مدير وشريك في شركة دانوب العقارية: تم تسعير الشقق في «لونز» بأسعار منافسة جداً للسوق لضمان جذب العديد من المشترين، مبيناً أنه من خلال التسويق الذكي، وطريقة الدفع التي تمثل 1% شهرياً من قيمة الوحدة السكنية، تمكنت الشركة من توفير الرفاهية بأسعار معقولة، لافتاً إلى أن المشروع يضمن عائداً استثمارياً للمشترين تتجاوز قيمته 15% سنوياً، وهذا يرجع لانخفاض تكلفة شراء الأصول.

وقامت دانوب بتسليم 831 وحدة سكنية حتى الآن، شملت 302 وحدة بمشروع جليتز ريزيدنس 1 و2. كما سلمت 358 وحدة سكنية في مشروع جليتز ريزيدنس 3، إضافة إلى تسليم 171 وحدة سكنية بمشروع دريمز في مارس 2018، وستسلم الشركة في وقت لاحق هذا العام 870 وحدة جديدة بمشروعها جويلز.