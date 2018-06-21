8.5 مليارات درهم صادرات هونغ كونغ إلى الإمارات في الربع الأول

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

ارتفعت قيمة صادرات هونغ كونغ إلى الإمارات إلى 2.32 مليار دولار (8.5 مليارات درهم) في الربع الأول من العام الجاري ومن أهم الصادرات أجهزة الاتصالات وقطع الغيار (40.1% من الإجمالي) واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة (21.8% من الإجمالي) والمجوهرات (12% من الإجمالي).

يأتي ذلك فيما تقام فعاليات معرض إكسبو هونغ كونغ السادس وهو منصة مهمة للتبادل التجاري بين البلدين بدبي الأسبوع المقبل من 25 إلى 26 يونيو في فندق حياة ريجنسي دبي. ويجمع المعرض موردين من هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي ومشترين من الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف خلق فرص استثمارية وشراكات جديدة لتلبية الحاجة المتزايدة على المنتجات الاستهلاكية العصرية «لايف ستايل».

وقال بيري فونغ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدى مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في مؤتمر صحفي في دبي أمس بحضور عبدالعزيز ناصر نائب مدير المجلس لمنطقة الشرق الأوسط، إن هونغ كونغ والإمارات تستفيدان من فرص الأعمال الهائلة بفضل مكانتهما المميزتان الناتجة عن المبادرة المعروفة في الصين باسم «حزام واحد طريق واحد». وأضاف أن هونغ كونغ والإمارات أهم مركزين للأعمال لأهم الأسواق في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أكبر مصدّر

وأوضح أن الإمارات هي أكبر مصدر لهونغ كونغ في الشرق الأوسط وتمثل التجارة بين الدولتين فرصة عظيمة لبناء الروابط التجارية بين الشركات على هامش مبادرة حزام واحد طريق واحد.

والمعرض ينظمه مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ بالتعاون مع وزارة التجارة بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. ومن المقرر أن يفتتحه جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد بمشاركة 80 عارضًا من هونغ كونغ والبر الرئيسي العديد من المنتجات العصرية عالية الجودة مثل الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والموضة والإكسسوار والهدايا والمكافآت وساعات اليد وساعات الحائط.

ويحضر المعرض الذي سيستمر يومين نحو 1300 مستورد وموزع وتجار تجزئة وشركات التجارة الإلكترونية ومتاجر ذات الأقسام المختلفة ومتاجر متخصصة من الإمارات وأفريقيا.