6.000.000 زائر لدبي في 4 أشهر

المصدر: دبي –لؤي عبدالله

* صورة مركبة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أمس لعدد من الطائرات تقلع من مطار دبي، دلالة على كثافة الحركة الجوية في المطار الذي يحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد الركاب الدوليين.

وسجل خلال أول 5 شهور من العام الجاري 169.11 ألف حركة جوية بمتوسط 1127 حركة يومياً. وتنطلق 8500 رحلة جوية أسبوعياً من المطار، تشغلها أكثر من ١٣٠ شركة طيران عالمية. ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب عبره إلى 90 مليون راكب العام الجاري.

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ارتفعت حركة السياحة الوافدة إلى دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 6.09 ملايين سائح، بزيادةً 0.8%.

فيما بلغ إجمالي الليالي الفندقية المحجوزة 10.96 ملايين ليلة مقارنة مع 10.63 ملايين بنهاية أبريل 2017. وأظهرت إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال نفس الفترة إلى 110.274 آلاف غرفة في 690 منشأة فندقية بنمو 6% في عدد الغرف و 2% في عدد المنشآت الفندقية.

وسجل متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال الفترة المشار إليها تراجعاً قدره 4% ليصل إلى 552 درهماً للغرفة مقارنة مع 575 درهماً للفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الفنادق والشقق الفندقية متوسط إشغال وصل إلى 86%.

وتصدرت الهند الأسواق الرئيسية من حيث عدد الزوار القادمين والذي وصل إلى 797 ألف زائر بنمو 5 % وحلت السعودية ثانية بـ 561 ألف زائر فيما وصل عدد الزوار من المملكة المتحدة إلى 441 ألفاً مع نهاية أبريل فيما سجل السوق الروسي أعلى نسبة نمو 87% ليصل إلى 352 ألف زائر.

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 22% من مجمل عدد الزوار يليها دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا 17% لكل منهما.