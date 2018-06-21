700 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 700 مليون درهم. وتم تسجيل 296 مبايعة بقيمة 372 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 69 مليون درهم و280 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 303 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وتصدرت القوز الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 328 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 232 مليون درهم و36 رهن فلل وشقق بقيمة 96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 109 ملايين ورهنا في المركاض بقيمة 60 مليون درهم.