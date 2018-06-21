«الاتحاد للطيران» تجتاز تدقيق السلامة التشغيلية لـ «إياتا»

المصدر: أبوظبي- البيان

اجتازت الاتحاد للطيران، مجدداً، تدقيق السلامة التشغيلية، الذي يجريه الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» كل عامين. وتمكنت الشركة من تلبية كافة المعايير المطلوبة، من دون تسجيل أي ملاحظات، بعد قيام فريق تدقيق السلامة التشغيلية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بفحص مفصّل لأكثر من 800 إجراء وتدبير للسلامة.

ويستهدف تدقيق السلامة التشغيلية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، التأكد من امتثال شركات الطيران بمتطلبات السلامة والممارسات الموصى بها، والتي يحددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويعد أكثر الفحوصات أهمية بالنسبة لعمليات الاتحاد للطيران التشغيلية.

وقال ريتشارد هيل رئيس شؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: تحتل السلامة قمة أولويات الاتحاد للطيران، وتأتي نتائج تدقيق السلامة التشغيلية، خير برهان على ثقافة السلامة الجامعة لدينا. يواصل موظفونا ذوو الخبرات العالية، تطبيق وتعزيز وتوفير أعلى تدابير وإجراءات السلامة دقة على امتداد كافة أعمالنا.

وتدقيق السلامة التشغيلية إلزامي على كافة الشركات الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويقوم على مراجعة المعايير في ثماني مجالات تشغيلية، تشمل إدارة العمليات وعمليات الرحلات وعمليات المقصورة والصيانة.