طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية إلى 60 وجهة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة للعملاء الذين لم يقوموا بالحجز بعد إلى 60 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 5 يوليو على أن يتم السفر حتى 31 مارس 2019.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى لندن من 2125 درهماً، وإلى بانكوك ابتداءً من 2295 درهماً، وإلى مومباي من 6435 درهماً، وإلى نيوارك من 3975 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 12435 درهماً إلى لندن، وإلى بانكوك ابتداءً من 9065 درهماً، وإلى مومباي من 3065 درهماً، وإلى أوكلاند من 16395 درهماً، وإلى نيوارك من 16775 درهماً.

مسقط

من ناحية أخرى، أعلنت طيران الإمارات عزمها تشغيل طائرتها إيرباص A380 في رحلة لمرة واحدة إلى مسقط وذلك يوم 1 يوليو. وسيشكل وصول هذه الطائرة، التي تعد جوهرة تاج أسطول طيران الإمارات وتستوعب أكثر من 500 راكب، تأكيداً على قدرة مطار مسقط الجديد، الذي افتتح في مارس الماضي، على استقبال الطائرات العملاقة A380 ذات الطابقين.

وستخدم طائرة الإمارات A380 الرحلة «ئي كيه 862» والرحلة «ئي كيه 863»، حيث ستقلع من مطار دبي الدولي في الساعة 8:25 صباحاً وتصل إلى مسقط في الساعة 9:35 صباحاً. في حين تغادر رحلة العودة مطار مسقط الدولي في الساعة 12:05 ظهراً وتصل إلى دبي في الساعة 1:10 بعد الظهر.

وقال خالد بالجافلة، نائب رئيس طيران الإمارات العمليات التجارية للإمارات وسلطنة عمان: فخورون بتشغيل أول رحلة منتظمة بطائرة A380 إلى مسقط في الوقت الذي نحتفل بمرور 25 عاماً على بدء خدماتنا إلى سلطنة عمان الشقيقة.

وأكد بالجافلة أهمية سوق سلطنة عمان بالنسبة لطيران الإمارات والتزام الناقلة القوي نحوها. وأضاف: نتطلع إلى عرض المنتجات المبتكرة والتجهيزات الفريدة لهذه الطائرة أمام شركائنا التجاريين وممثلي صناعة السفر ووسائل الإعلام في سلطنة عمان.

وأعرب ديفيد ويلسون، رئيس العمليات في مطار مسقط الدولي عن تقديره لإعلان طيران الإمارات القيام بهذه الخطوة التاريخية بتشغيل أول رحلة منتظمة بطائرة A380 إلى سلطنة عمان. وقال: «يشكل وصول هذه الطائرة العملاقة مبادرةً قيّمة ستلقي الضوء على مطارنا الدولي الجديد، كما نتطلع أيضاً إلى تأكيد التزامنا طويل الأمد نحو طيران الإمارات.

وكانت طيران الإمارات أطلقت أول خدمة لها إلى مسقط في عام 1993 بمعدل أربع رحلات في الأسبوع باستخدام طائرة من طراز بوينغ 777-200.

ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 4.3 ملايين راكب. واليوم تشغل طيران الإمارات ثلاث رحلات يومياً بين دبي ومسقط بطائرات بوينغ 777-300ER، وتوفر للمسافرين من السلطنة متابعة رحلاتهم بسهولة ويسر إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة.