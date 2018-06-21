انكشاف «العربية للطيران» على «أبراج» 336 مليون دولار

المصدر: دبي ـ رويترز

أعلنت «العربية للطيران» في بيان بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز، أمس الأربعاء، أن حجم انكشافها على «أبراج» للاستثمار المباشر، 336 مليون دولار.

وأضافت شركة الطيران المدرجة في سوق دبي المالي أنها عينت ممثلاً قانونياً لحماية استثماراتها.

وقالت العربية أمس إنه لا يوجد تأثير كبير على أنشطة العربية للطيران اليومية أو المستقبلية أو على وضع السيولة لديها وإن الشركة تعمل كالمعتاد.

وتقدمت أبراج، أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، بالتماس في جزر كايمان الأسبوع الماضي تطلب فيه من القضاء تعيين مُصفين مؤقتين للشركة التي تواجه مشاكل.

وأمرت محكمة في كايمان هذا الأسبوع بتعيين بي.دبليو.سي كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات.

وقالت العربية للطيران هذا الأسبوع إنها عينت فريقا من الخبراء انخرط بنشاط مع جميع الأطراف والدائنين الذين لهم صلة بالموضوع من أجل ضمان حماية استثمارات العربية للطيران ومصالح أعمالها.

وتراجع سهم العربية للطيران بنحو 7% هذا الأسبوع، بسبب العلاقة بينها وبين أبراج التي قدمت الأسبوع الماضي طلباً لتصفية مؤقتة.