«سيدات أعمال الشارقة» ينقل تجربة رائدات الأعمال الإماراتيات إلى ميلان

المصدر: الشارقة- البيان

نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أخيراً، بعثة تجارية لوفد ضم نخبة من رائدات وصاحبات الأعمال الإماراتيات إلى مدينة ميلان، عاصمة الأزياء والموضة الإيطالية، بهدف تعريف المشترين والمستثمرين والشركاء التجاريين المحتملين على المشروعات المحلية لسيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، إلى جانب الاطلاع على الفرص التي توفرها لهن الأسواق العالمية الرئيسة.

وترأست الوفد الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، بمشاركة كل من مريم راشد بن الشيخ، مدير العضوية والخدمات في المجلس، ونبيلة الجعيدي، مسؤول تنفيذي للعضوية والخدمات في المجلس، بالإضافة إلى خمس من رائدات الأعمال الإماراتيات.

وشملت الزيارة، التي استمرت أربعة أيام، عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين أعضاء وفد المجلس والموردين الإيطاليين العاملين في العديد من القطاعات، أبرزها: الأثاث، والتصميم الداخلي، وصناعة الحلي، وتصميم الأزياء، وصناعة الأغذية والمشروبات.

وشملت جولة الوفد زيارة لمعرض ميلان للأثاث والتصميم الداخلي، إضافة إلى أسبوع ميلان للتصميم.والتقت رائدات الأعمال ممثلين من البعثة التجارية الإيطالية، وهي وكالة حكومية مهمتها تعزيز انتشار الشركات الإيطالية والترويج لها على نطاق عالمي، وتدويل تسويق منتجاتها من السلع والخدمات.

وزار الوفد شركة «إي فينتي» المتخصصة في تنظيم لقاءات واجتماعات العمل الثنائية والتي لعبت دوراً جوهرياً في تنظيم منصات العرض الخاصة بسيدات الأعمال في معارض إكسبو الدولية؛ واختتم الوفد جولته بزيارة مؤسسة «براكو»، المؤسسة المعنية بالنهوض بالتراث الإيطالي الثقافي والفني على المستوى العالمي.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي: حققت زيارتنا إلى إيطاليا أهدافها، وكانت نتائجها مثمرة وناجحة بكل المقاييس نتيجة عقد العديد من الاجتماعات البناءة مع أبرز الهيئات والجهات الحكومية والشركات الخاصة، بهدف إبرام روابط تجارية جديدة ورسم استراتيجيات للتعاون المستقبلي معها.

وعقب الزيارة، سيكون بإمكان مجلس سيدات أعمال الشارقة الوصول إلى شبكة الأعمال الواسعة التي تديرها «البعثة التجارية الإيطالية»، بغية الترتيب للوفود التجارية المقبلة للمجلس إلى إيطاليا.