شهادة اعتماد الاستشاريين الداخليين لفريق في «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة حصول فريق الشؤون القانونية التابع لها على شهادة البرنامج الافتتاحي لاعتماد الاستشاريين الداخليين من جمعية مستشاري الشركات، الذي عقد بدبي مؤخراً.

ليصبح بذلك فريق الشركة من أوائل الفرق على مستوى العالم من المستشارين القانونيين الداخليين المعتمدين الذين أكملوا بنجاح البرنامج الخاص بنيل هذه الشهادة. وكانت فرح حيدر، مدير أول استشارات قانونية، وميا بوكثوت، مدير استشارات قانونية، ومايكل أوجدين، مدير أول استشارات قانونية،.

وشارون علي، مدير أول استشارات قانونية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من بين 40 ممن اجتازوا التقييم بنجاح، ويحق لهم استخدام هذه الشهادة. ويعد برنامج الاعتماد ثمرة التعاون بين دائرة مندوبي الشؤون القانونية لحكومة دبي، وجمعية مستشاري الشركات.