أرادَ تطلق منازل «بَريم» بمساكن نَسمَة

المصدر: الشارقة ـ البيان

تعتزم «أرادَ» خلال الأيام القليلة القادمة، إطلاق المرحلة الرابعة من وجهتها في قلب الشارقة، مساكن نسمة، وذلك عقب تحقيق مبيعات قوية في المراحل السابقة من المشروع.

وتشمل المرحلة الرابعة قبل الأخيرة، 302 وحدة سكنية، وتضم في ما بينها منازل «بريم» المتلاصقة من غرفتين وثلاث غرف نوم، والتي تستقطب المتزوجين حديثاً، والعائلات الصغيرة والشابة.

وسيتم إطلاق منازل «بريم» خلال فعالية خاصة في فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، السبت المقبل، بين الرابعة والعاشرة مساءً.

كما يمكن زيارة مركز مبيعات أراد في قاعة بدرية بمنتجع راديسون بلو الشارقة، من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً من السبت إلى الخميس. وتضم المرحلة الرابعة، باقة من الفلل الفاخرة من أربع غرف وخمس غرف نوم، ومن المتوقع تسليم وحداتها السكنية إلى المشترين بحلول نهاية 2019.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أرادَ، قرب الانتهاء من «مساكن نسمة» التي تعد مشروع أرادَ الأول، قائلاً:

تبقت مرحلة واحدة فقط قبل الانتهاء من المشروع الذي نتوقع إقبالاً كبيراً على وحدات مرحلتيه الرابعة والخامسة، من قبل المستثمرين والراغبين بتملّك منازل حديثة ومريحة، ضمن مجتمعٍ متكامل. ونوّه بأنه سيتم تسليم منازل «بريم» في مشروع «مساكن نسمة» السكني، الذي يتخذ موقعاً مثالياً في قلب الشارقة الجديدة بنهاية العام القادم.

وتجري أعمال البناء في مشروع مساكن نسمة حسب الجدول الزمني المحدد، حيث تم إنجاز 35 % من المرحلة الأولى، وسيتم تسليمها بحلول نهاية العام. كما تمت المباشرة بالأعمال التمهيدية، وتسوية الموقع للمرحلة الثانية بداية العام الجاري، في حين يتوقع طرح عقد إنشاء المرحلة الثالثة في يوليو.