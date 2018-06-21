مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يبحث تعزيز التواصل مع الهيئات والدوائر

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بدبي أخيراً.

وجرى استعراض أداء المجلس خلال الربع الأول وأهدافه الاستراتيجية المقبلة وأهم المشاركات والمبادرات الجارية والإنجازات التي تم تحقيقها. وأشاد الاجتماع بالمستوى العام لأداء المجلس خلال الفترة الماضية ودوره في دعم الاستثمارات الإماراتية الصادرة.

وأوصى مجلس الإدارة بمد جسور التنسيق والتواصل مع جميع الهيئات والدوائر على مستوى الدولة لمزيد من التقييم والتخطيط المستقبلي ومواكبة أحدث التطورات والالتزام بأفضل الممارسات العالمية.

وتم استعراض ملف توصيات اللجنة التنفيذية وطلبات الانضمام لعضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، حيث وافق مجلس الإدارة بقبول عضوية كل من عن فئة المستثمرين مصرف أبوظبي الإسلامي وعن فئة الشركات الاستشارية، مكتب المستشار الدولي للاستشارات القانونية.

حضر الاجتماع محمد شرف، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عبدالله الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ثاني للاستثمار، نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، راشد الشامسي، مدير دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية - أدنوك، عضو مجلس إدارة بروج، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عبد العزيز السركال المدير العام لشركة دبي للاستثمار.

سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عمر المهيري، مدير العلاقات الحكومية لموانئ دبي العالمية، محمد الفهيم، رئيس مجموعة الفهيم لتخطيط الأعمال والأداء، خالد المالك، الرئيس التنفيذي للعقارات لدى دبي القابضة، المهندس عبدالله الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لمجموعة اتصالات.

وأكد المجلس أن الإمارات تتقدم بخطى واثقة ورؤية واضحة للمستقبل، ونحو القفزة اللافتة التي حققتها الإمارات وانضمامها إلى قائمة الدول العشر الأولى في مجال التنافسية، وتجسيد القفزات المتتالية في تصنيف الدولة تبعث برسالة واضحة حول متانة اقتصاد الدولة وريادتها إقليمياً وعالمياً في توفير بيئة توفر كافة مقومات النمو والاستدامة للأعمال والاستثمارات.

وأكد أن هذا الإنجاز المتميز هو ثمرة طبيعية لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.