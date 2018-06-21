تقدم إنشاءات مجمع الفجيرة للأعمال

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دبي للاستثمار أن العمل في مشروع الفجيرة للأعمال البالغة كلفته 460 مليون درهم، والذي يتم تطويره من خلال مشروعها المشترك الطيف للاستثمار، يتواصل بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد.

وأعلنت الطيف للاستثمار، المشروع المشترك بين دبي للاستثمار ومؤسسة الفجيرة للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الفجيرة، أن المشروع سيكتمل في الربع الأخير من العام 2020. وتتواصل أعمال الإنشاءات في المشروع ذاته مع إحراز تقدم على الجدول الزمني المحدد.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز الفجيرة للأعمال 96,40 ألف متر مربع. وسيضم برجين الأول من 19 طابقاً وسيخصص للمكاتب، والثاني فندق بنفس الارتفاع، وسيضم 228 غرفة وجناحاً، إضافة إلى 79 شقة مفروشة تديرها مجموعة فنادق رائدة. وسيضم المركز التجاري أيضاً مركزاً للتسوق في الطابق الأرضي والطابقين الأول والثاني، إضافة إلى محلات للتجزئة مع مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 670 سيارة.

وقال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة الطيف للاستثمار: مركز الفجيرة للأعمال يهدف إلى الاستفادة من فرص الاستثمار والأعمال في الفجيرة. وسيرسي المشروع معايير التطوير العمراني في الإمارة، وسيكون حافزاً لخلق فرص قوية للتجارة وريادة الأعمال. وتم التخطيط للمشروع لتلبية متطلبات السوق في الفجيرة.

وسيسهم في إيجاد وجهة حيوية لتلبية احتياجات نمط الحياة العصرية في قطاع التجزئة والترفيه والضيافة في الإمارة، إضافة إلى ربط هذه القطاعات بالتراث العربي الأصيل للإمارة. وسيَستخدم المشروع محطة لتبريد المناطق لتوفير احتياجات التبريد، ما يسهم في توفير استهلاك الطاقة مقارنة مع طرق التكييف التقليدية.